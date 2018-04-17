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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr: “Suriye’ye asker gönderme teklifi yeni değil”

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Suriye’ye asker gönderme teklifinin yeni olmadığını belirterek eski ABD Başkanı Obama’ya, ABD’nin Suriye’ye asker göndermesi halinde, bölgeye Suudi birliklerini göndermeyi teklif ettiklerini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Suriye’ye asker gönderme teklifinin yeni olmadığını belirterek eski ABD Başkanı Obama’ya, ABD’nin Suriye’ye asker göndermesi halinde, bölgeye Suudi birliklerini göndermeyi teklif ettiklerini söyledi. Bakan el-Cubeyr, ABD Başkanı Trump’la da bu yılın başından beri görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin bir önceki ABD Başkanı Obama’ya, ABD’nin Suriye’ye asker göndermesi halinde, bölgeye Suudi asker göndermeye teklif ettiklerini söyledi. Gönderilmesi teklif edilen birliklerin Teröre Karşı İslam İttifakı’ndaki Suudi askerler olduğunu belirten Bakan el-Cubeyr, "Bu yılın başından bu yana ABD ile Suriye’ye asker gönderme konusunda görüşmelerde bulunduk, bu teklifler yeni değil” şeklinde konuştu.

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