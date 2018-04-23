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Suudi Arabistan drone saldırısında şüpheler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı’ndan bir kaynağa göre, Cumartesi günü Kraliyet Sarayı’nın üzerinde dronenin uçmadığı ve bir grup silahlı kişilerin saraya saldırdı.Suudi Arabistan basınında Pazar günü, Suudi polisinin sarayın üzerinde dolaşan oyuncak bir dronenin ağır silahlarla vurduğunu bildirilmişti.

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı’ndan bir kaynağa göre, Cumartesi günü Kraliyet Sarayı’nın üzerinde dronenin uçmadığı ve bir grup silahlı kişilerin saraya saldırdı.
Suudi Arabistan basınında Pazar günü, Suudi polisinin sarayın üzerinde dolaşan oyuncak bir dronenin ağır silahlarla vurduğunu bildirilmişti. Fakat Suudi sarayının içindeki bir kaynak, Suudi güvenlik güçlerinin başkent Riyad’daki saray çevresinde AK 47 ve Heckler & Koch G3 silahlarını kullanan bir grup silahlı saldırganla savaştığını söyledi.
Sosyal medyadaki Suudi aktivistleri ise Suudi hükümetinin hikayesini sorgulayarak oyuncak dronenin düşmesini gösteren hiçbir video olmadığını söyledi. Suudi medya aktivistleri de dronenin hedef alınmadığı, çatışmanın iki taraf arasında gerçekleştiğini bildirdi. Bu arada, bir Suudi sosyal medya aktivisti Twitter’da 50 kalibrelik makineli tüfekle silahlı bir askeri aracın çekimde yer aldığını açıkladı. Hem Kral Salman hem de Prens bin Salman’ın özel güvenlik güçlerinin ve zırhlı araçların himayesinde olay yerinden kaçtığını gösteren haberlerin olduğu da bildirildi.

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