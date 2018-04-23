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Suudi Arabistan, Yemen’deki Husilerin attığı balistik füzeyi havada imha etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 00:27 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın, Yemen’den Husiler tarafından Necran kentine atılan balistik füzeyi havada imha ettiği açıklandı.Suudi Arabistan’ın resmi ajansı SPA’da yer alan habere göre, Yemen’in Sada bölgesindeki Husiler tarafından balistik füze saldırısı düzenlendiği, füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan’ın, Yemen’den Husiler tarafından Necran kentine atılan balistik füzeyi havada imha ettiği açıklandı.
Suudi Arabistan’ın resmi ajansı SPA’da yer alan habere göre, Yemen’in Sada bölgesindeki Husiler tarafından balistik füze saldırısı düzenlendiği, füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi. Balistik füze saldırılarının devam etmesinin İran’ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin sürdüğü anlamında geldiği iddia edildi.

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