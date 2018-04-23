Suudi Arabistan’a Yemen’den füze

Suudi Arabistan’ın, Yemen’deki Husiler tarafından atılan iki füzeyi imha ettiği bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’de bir düğünü vurmasına karşılık gecikmedi. Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’a iki füze fırlattığını duyurdu. Suudi Arabistan’ın ise, Cizan bölgesine atılan iki füzeyi imha ettiği bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen’in kuzeyinde bulunan Hacce şehrinde hava saldırısı düzenlemiş ve 33 kişi hayatını kaybetmişti.
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