HABER

Suudi Arabistan’da drone uçuşlarına sınırlama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Kraliyet Sarayı civarında uçan drone’nin güvenlik kuvvetlerince vurularak düşürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, düzenleme yapılıncaya kadar drone uçuşlarının izne bağlanması talimatını verdi.Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın Huzame bölgesindeki Kraliyet Sarayı civarında dün muhtemel siyasi darbe korkusu salan silah sesleri ile sarayın üstünde uçan drone’nin düşürülmesinin ardından ülkede drone uçuşları konusunda acil tedbir alındı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Kraliyet Sarayı civarında uçan drone’nin güvenlik kuvvetlerince vurularak düşürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, düzenleme yapılıncaya kadar drone uçuşlarının izne bağlanması talimatını verdi.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın Huzame bölgesindeki Kraliyet Sarayı civarında dün muhtemel siyasi darbe korkusu salan silah sesleri ile sarayın üstünde uçan drone’nin düşürülmesinin ardından ülkede drone uçuşları konusunda acil tedbir alındı. Drone ile çekilen görüntüler de internette yayımlanırken, drone’nin düşürülmesi sırasında kralın sarayda olmadığı açıklandı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, droneler ile ilgili düzenlemenin son aşamada olduğunu, düzenleme yapılıncaya kadar
droneler’in polisten izin alarak izin verilen alanlarda uçurulması gerektiğini açıkladı.
Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yönetimi altında radikal değişiklikler yapılmış, çok sayıda prens ve iş adamı gözaltına alınmıştı. 32 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, bir saray darbesiyle kuzenini veliahtlıktan indirmiş ve rüşvet iddialarıyla prensleri gözaltına aldırmış, din adamlarını da hapse attırmıştı.

Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!
Meral Akşener çok sert konuştuMeral Akşener çok sert konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.