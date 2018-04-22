Suudi Arabistan’da drone uçuşlarına sınırlama

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Kraliyet Sarayı civarında uçan drone’nin güvenlik kuvvetlerince vurularak düşürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, düzenleme yapılıncaya kadar drone uçuşlarının izne bağlanması talimatını verdi.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın Huzame bölgesindeki Kraliyet Sarayı civarında dün muhtemel siyasi darbe korkusu salan silah sesleri ile sarayın üstünde uçan drone’nin düşürülmesinin ardından ülkede drone uçuşları konusunda acil tedbir alındı. Drone ile çekilen görüntüler de internette yayımlanırken, drone’nin düşürülmesi sırasında kralın sarayda olmadığı açıklandı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, droneler ile ilgili düzenlemenin son aşamada olduğunu, düzenleme yapılıncaya kadar
droneler’in polisten izin alarak izin verilen alanlarda uçurulması gerektiğini açıkladı.
Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yönetimi altında radikal değişiklikler yapılmış, çok sayıda prens ve iş adamı gözaltına alınmıştı. 32 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, bir saray darbesiyle kuzenini veliahtlıktan indirmiş ve rüşvet iddialarıyla prensleri gözaltına aldırmış, din adamlarını da hapse attırmıştı.
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