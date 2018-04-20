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Suudi Arabistan’da silahlı saldırı: 4 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Asir bölgesinde bir güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur El-Turki, yaptığı açılamada ülkenin güneybatısında yer alan el-Macaride ile Barik vilayetleri arasında bir kontrol noktasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Asir bölgesinde bir güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur El-Turki, yaptığı açılamada ülkenin güneybatısında yer alan el-Macaride ile Barik vilayetleri arasında bir kontrol noktasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Olayın ardından emniyet güçlerinin izini bulduğu saldırganlardan 2’sinin gözaltına alındığını belirten El-Turki, üçüncü saldırganın ise emniyet güçlerine ateş açtığını ifade etti. Polis ve saldırgan arasında çıkan çatışmada 1 polisin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, saldırganın da öldürüldüğü bildirildi. Ölen saldırganın Suudi Arabistan vatandaşı Bender Muhammed Ali olduğu öğrenildi.

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