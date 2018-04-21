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Suudi Arabistan’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yakınında silah sesleri

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 22:58 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yakınında silah sesleri yükselmeye başladı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yakınında silah sesleri yükselmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi Suudi Arabistan’da darbe söylentilerini de beraberinde getirdi.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yanında silah sesleri yükseldi. Hareketli dakikaların yaşandığı bölgede güvenlik güçleri alarm seviyesine geçti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde silah sesleri ve çatışmaların olduğu görülüyor. Suudi Arabistan’da Kral’a karşı darbe yapıldığı iddiaları gündeme geldi.
Öte yandan Arap medyasında yer alan bilgilere göre Kral Selman bin Abdülaziz’in güvenlik amaçlı askeri hava üssüne götürüldüğü bildirildi.

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