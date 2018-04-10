Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Dünyanın en uzun süre görev yapan dışişleri bakanı olan Prens Suud el Faysal'ın, 2015 yılında 75 yaşında ölmesinin ardından, porno filmler çektirdiği su yüzüne çıktı. Fransız porno film şirketi Atyla, eski dışişleri bakanının çektirdiği filmlerin 90 bin euro'luk faturalarını hiç ödemediği gerekçesiyle Suudi kraliyet ailesine dava açtı. Dava haberi, tam da Suudi Arabistan'ın de facto lideri MbS'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek üzere Paris'i ziyaret etmesine denk geldi.

Dava dilekçesinde Faysal'ın, en sevdiği metresinin başrolde oynadığı porno filmler çektirdiği, bu filmlerde görmek istediklerine dair talimatlar gönderdiği, filmlerde mekan olarak Paris'teki Zafer Takı yakınında bulunan Faysal ailesinin lüks villası ile çeşitli otel odalarının kullanıldığı belirtildi.

'ÖDEME, TASDİK OLACAK'



Talep edilen para Suudi kraliyet ailesinin devasa servetine kıyasla çölde kum tanesi gibi olsa da ödemenin yapılması Suudi kraliyetinin Paris'teki evlerinden birinin prono film çekimlerinde kullanıldığını kanıtlayacak.