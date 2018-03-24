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Tabancayla intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 03:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi başına dayadığı tabancayı ateşledi, hastanede öldü.Olay, dün saat 23.00 sıralarında Avsallar Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi.

Tabancayla intihar etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi başına dayadığı tabancayı ateşledi, hastanede öldü.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Avsallar Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda alkol aldığı öne sürülen Özal Ayyıldız (36), bir anda belindeki tabancayı çıkararak başına dayadı ve ateşledi. Ayyıldız, başına aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığılırken çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayyıldız’ı ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ayyıldız, doktorların saatler süren müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ayyıldız cesedi hastane morguna konurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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