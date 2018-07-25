Tabancayla intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde bunalımda olduğu iddia edilen Ahmet Ç. (76), evde yalnızken tabancasıyla intihar etti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Didim'in Mavişehir Mahallesi'nde 3110 Sokak'ta meydana geldi. Bunalıma girdiği iddia edilen Ahmet Ç., evde yalnızken kendisine ait tabancayı çenesinin altına dayayıp tetiğe bastı. Silah sesini duyan yakınları, eve geldiklerinde Ahmet Ç.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet Ç.'nin öldüğü belirlendi. Polisin incelemesi sonrası Ahmet Ç.'nin cesedi, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet Ç.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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