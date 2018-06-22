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Tabancayla vurduğu 2 oğlunun öldüğünü sanıp intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Sason ilçesinde, cinnet getiren Hadi Y.

Tabancayla vurduğu 2 oğlunun öldüğünü sanıp intihar etti

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde, cinnet getiren Hadi Y. (60), biri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olan 2 oğlunu tabancayla vurdu. Hadi Y., ikisinin de öldüğünü sanıp, aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi. Yaralanan 2 kardeş ise hastanelerde tedaviye alındı.
Olay, bugün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, Sason ilçe merkezindeki evde meydana geldi. Hadi Y., oğulları İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Y. (40) ve İsmail Y. (35) ile belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce cinnet getiren Hadi Y., tabancasını eline alıp, iki oğluna art arda ateş etti. Feyzullah Y. ve kardeşi İsmail Y., kanlar içinde yerde kalırken, Hadi Y., iki oğlunun da yaşamını yitirdiği sanıp, başına dayadığı aynı silahı ateşledi. Hadi Y., olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan İsmail Y. Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Y. ise Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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