Tacikistanlı engelli kadın, evinde ölü bulundu

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Tacikistan uyruklu ve işitme engelli Zarina Saidova (38) adlı kadın evinde ölü bulundu. Saidova'nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmandaki dairede yalnız yaşayan Zarina Saidova'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları, eve gelerek kapıyı çaldı. Daireden kötü kokular gelmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerini bildirildi. Olay yerine gelen ve eve giren ekipler, Saidova'nın öldüğünü tespit etti. Zarina Saidova'nın cesedi, otopsi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Saidova'nın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.
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