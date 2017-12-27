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Taciz ettiği çocuklara para ödüyormuş! Öyle iğrenç detaylar ortaya çıkıyor ki...

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 09:19 | Son Güncelleme 6 saat önce

İzmir Dikili’de özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunun temizlik görevlisinin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada çocuklar, uzmanlara yaşananları anlattı.

İki öğrencinin anlatımlarında, temizlik görevlisi Ömer Faruk Ergen’in cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği, zihinsel geriliği olduğu öne sürülen öğrencilere de istismarda bulunduğu iddiaları yer aldı. Çocukların, Ergen’in kendisine direnmeye çalışan bazı öğrencilere baskı ve şiddet uyguladığını ileri sürdüğü de kaydedildi. Uzmanların yurtta kalan diğer çocukları da dinlemek istedikleri, bunun için de ailelerine ulaşmaya çalıştıkları belirtildi. Ergen, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, yurt hakkında kapatma kararı verilmişti.

Ergen’in daha önce bir camide görev yaptığı ve benzer iddiaların çıkması üzerine yurtta çalışmaya başladığı da ileri sürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Dikili cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 64 yorum
BIYIĞA BAK. BUNLARIN AKLI FİKRİ APIŞ ARASINDA. BEYİNLERİ CİNSEL ORGANLARINDA. BUNLARIN ALAYI BÖYLE. HOCASINDAN, ŞEYHİNDEN, İMAMINA KADAR SİYASETÇİSİNDEN BUROKRATINA KADAR İĞRENÇ VE AHLAKSIZLIK İÇERİSİNDELER.
@malcolm_x06 angaralı kullandığın nike yazık. yavru zamanında yapılanların aynısını yaparak her inanan insana çamur atma. Sokak başlarında durup paralı oluncamı farklı? denyoo.
suleymancilarin Yurdu olduğu neden yazılmıyor.
@gamos77 sen nerden biliyorsun birader..?
@tt_n_guler ne demek nerden biliyorsun ne içtin sen yada süleymencılardanmısın izmirde ikamet eden herkes bilir yurdu süleymancılar gerçi kimin yurdu olduğu önemli değil ensar olur süleymancılar olur fatih efendiciler olur nurcular olur sonuçta bu yurtlar küçük çocukların istismar edildiği fabrika gibi çalışıyor
@gamos77 kimin yurdu olduğu ne fark eder ki
@skusbacak_1987 Yurdun AKP yandaşı Süleymancıların yurdu olduğunu özellikle belirtmek lazım ki millet bunların ne kadar ahlaksız olduğunu görsün...
@gamos77 ne fark eder ki
ne fark eder ki
İZMİRİ PİSLETMEK İÇİN GÖNDERİLMİŞ MÜSLÜMAN TİPLİ AJAN BUNLAR ÜLKEMİZDE BU TİPTE MÜSLÜMAN GEÇİNEN ÇOK İNSAN VAR
@onderaslan Dikili'ye ilkönce iktidar yalakası ve şu anda bütün ihalelerin içinde olan Bayburt Grup girdi. Arkasından Süleymancılar -ki önderleri Denizolgun sülalesidir- önce Bademli köyü ilkokulunu yenilediler, daha sonra Münevver Denizolgun Kreşini açtılar. Şu anda yapımı bitmekte olan Dikili Eğitim ve Kültür Vakfı adı altında büyük bir yurt ve külliye inşaatları var aynı tarikatın. Daha 10 sene öncesine kadar bir tane bulunmayan bu bademlerden ne hikmetse şu anda pıtırak gibi doldular Dikili'ye. Dikili Atatürk İlkelerine bağlı Cumhuriyet insanlarının yaşadığı yerdir.
@onderaslan izmirin neresini pisletecekki izmirin her yeri pislik kokuyor alkol için dilenen adama para yağdıran ekmek için dilenene para vermeyen zihniyetten ne beklersin internette videosu var arayın bulun izleyin konuşmayın izmir diye burda
ahh siz badem bıyıklılar yok mu????
tecavüz ve terör suclarına idam diyoruz onlar khk ile meşgul oluyorlar ona da eyvallah peki bu milletin huzuru güveni için hicmi bir yasa kanunlaşmayacak
@ozantrk_2017 ABD'DE YADA ÇİNDE İDAM VAR AMA BU ONLARI MEDENİ VE HUZURLU YAPMIYOR...ABD DÜNYAYA KAN KUSTURURKEN ÇİNDE DÜNYAYI KİRLETİYOR...CEZA SORUNU ÇÖZMEZ,İMAN İNANÇ SORUNU ÇÖZER...SUÇUN İŞLENMESİNİ ENGELLEMEK GEREK,BUNUN İÇİNDE İSLAMI YAŞAMAK,İSLAMI YAŞATMAK ÖĞRETMEK YAYMAK ZORUNDAYIZ...İSLAMI KISITLARSAN,İSLAMI EVE HAPSEDERSEN,HER KONUDA KAFİR'İ TAKLİT EDEYİM AMA SORUN OLDUĞUNDA İSLAMI SUÇLAYIM DERSENİZ BU EN BÜYÜK AHMAKLIK OLUR...
@yaltar06 İşte islamı yaşayanlar bunlar Türk millet artık İslam dinini terk edip özüne dönmeli.
yazıklar olsun sana .dinimiz mükemmel hata yapanındır
@yaseminkurt gerçek niyetiniz bu zaten.amacınız bağcıyı dövmek.dinimiz mükemmeldir hata yapanındır
@yaltar06 tecavüz ve terör suclarına idam cezası singapurda uygulanmaktadır ey yobazoglu yobaz bagnazların atası
Süleymancılar akp ile bacı kardeş durumunda olduğundan diğerlerinde olduğu gibi üstü örtülür unutulur gider yurt göstermelik mühürlenir bir arka sokağa yenisi açılır
süleymancilar yurdu oldugunu neden yazmiyorsunuz !!
tipe bak direk AKP li
@arjursum EĞER ADAMIN TİPİNE BAKINCA HALKIN %51'İNİ GÖRÜYORSAN SEN BU MİLLETİ EPEY SEVİYORSUN DEMEK Kİ..!
bıyık tarzı ait olduğu grubu zaten ele veriyor, istismarcı pislikler, darısı kendi evlatlarının ailelerinin başına
suleymancilarin yurdu
Neden bu tür insanlar tarikatlardan çıkıyor. Neden bu kadar namussuzlar, insanlara ahlak dersi verip, kendileri emanet edilen çocuklara erkek kız demeden cinsel istismarda bulunuluyor. Yetiştirilen dindar nesil bunlar mı? Hırsız, soysuz, cinsel istismar, kadına şiddet vs. vs. hep bizde. Burada bir yanlışlık var. Avrupalılar müslüman değil ama, en düzgün insanlarda o ülkelerden çıkıyor. İslam ülkelerinden kaçan müslümanların neden avrupaya gitmek istediklerini simdi anlıyoruz. Güzel ülkemin güzel çocuklarına yazık. Ülkemizin geleceği nokta 2. bir tarikat vakası olmasın.
@colak6 Tarikatı geçtik, ülkenin kaderi üçbeş kindarla birkaç götürgeve kurban edildi
Dinle ne alakası var onu anlamadım. Tacizci temizlik görevlisi. Din dediğimiz bizim dinimiz. % 99'u müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Kendi dinini alçaltan bir tek ulus bulamazsınız. Yahudi kendi dini için Kudüsü işgal etmedi mi? Taciz yapanı idam edin. İdam yasasını kim kaldırdı. Din mi kaldırdı? Dinde kısasa kısas var mı? Gerçek din yaşansaydı bunlar yaşanırmıydı. Beyler bayanlar öldüğünüz zaman camiye getiriliyorsunuz. Din hayatın her yerinde. Doğumdan ölüme kadar...
@mdurak_1982 Camide master yapıp, yurtta doktara yapmış bademin pis eylemlerinde dinin alakası yok öylemi, Neyse yav birkereden bişey olmuyordu, herif çok kereye yeltenmiş, ölünce de camiye getirilmezsek toprak kabul etmiyor değilmi
Hiç şüphesiz ahir zamandayız bu şerefsiz de camide görev yapmış orada da sapıklık yapınca uzaklaştırılmış bu yurda gelmiş.Kimyasal hadım ve uzun süre hapis mutlaka gelmeli.
BOŞ VERİN ÇOCUKLARINI BİLE BİLE ORALARA GÖNDERENLER DÜŞÜNSÜN.SİZ İTİRAZ EDERSENİZ DİN DÜŞMANI OLURSUNUZ
herif daha önce camide çalışıyormuş böyle iddialar ortata çıkınca yurda verilmiş. haberin içinde yazıyor bu. resmen çakala kuzu vermişsiniz.
Bir Badem Bıyık Hikâyesi Bunlar en Güzel Çare Hadım Etmek
suleymancilarin yurdu oldugundan emin misiniz? ben sordum bizim yurt degil dediler...
@osman3385 "Evet bizim eleman taciz etmiş öğrencilerimizi" mi diyecekler?
Yurdun AKP yandaşı Süleymancıların yurdu olduğunu özellikle belirtmek lazım ki millet bunların ne kadar ahlaksız olduğunu görsün.
eve t neden süleymancıların yurdu olduğu yazılmıyor mynet tarafsız haber yap
tipe bak ya senin .....
Ateist Aziz Nesin vakfında hiç bir çocuğa taciz edildiğini gördünüz mü?
Nasıl olsa çocukların rıza var diyenlerin çocuklarıda bu tiplerin eline düşer inşallah ama o tipler millete din satar kendi evlatlarını bu kurs okul ve vakıflara göndermez nrdense
devlet neden ses cıkartmıyor mrk edıyorum ensar vakfındakı cocuklarların hayatı karardı devlet cok mutlu akp tamemen tuk duşmanlıgı yapıyor dını neden bukadar ayaklar altına almasına göz yumuyor cocuk tacızcılerıne neden idam getırmıyor yksa kendileridemı pedefolı anlamış degilim ulusal kanallarda dın adına tıracet yapılıyor ses yk tacızler arutır ses yk neden ses cıkartmıyor bı acıklaması varmı..
hangi cemaat? kesin bilgisi olan var mi?
@osman3385 ADD OLMASIN..!
suleymancilar
''Ergen’in daha önce bir camide görev yaptığı ve benzer iddiaların çıkması üzerine yurtta çalışmaya başladığı da ileri sürüldü'' RESMEN ADAMA KAPI AÇILMIŞ GEL BURADA DAHA RAHAT YAPARSIN PİSLİKLERİNİ DİYE DAVET ETMİŞLER...
dini yurtlar cemaatler bir an önce kapatılmalı laikliğe donulmelidir yoksa hala anlamadınız mi
Badem bıyıklı serisi...
@yigidinharci_2017 bende kimlere benziyor anlaya bildiniz mi yazacaktım herkes teşhisi koymuş bile
İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM
dinimizde sıkıntı yok ALLAH cc nin yanlışı olurmu bazı müslümanda ibnelik var
kış lastıgınden don lastıgıne kadar KHK çıkaran iktidar.. bir tek bunlar için parmağını oynatmıyor..bu alçaklar mahkemeye yine takım elbiseyle çıkacak kravat ındırımı alacaklar..
Benim bademli kardeşimi tecavüzcü diye suçlamışlar, bunu yapanlar bedelini çok ağır ödeyecektir, eyy cehape benim bademli kardeşlerimi camilerde ve yurtlarda suçlamaya utanmıyormusunız, kadınmıdır kızmıdır biri de çıkmış cehapeyle kol kola girmiş bademli kardeşlerime suç atıyor, bana göre bikereden bişey olmaz bla bla
@yersoyersoy Blablablaaaaaaaaaaa
Yapmayın etmeyin her tacizde katliam yapiyorsunuz.Zannetmeyin o cocuklar sağlıklı düşünen bireyler olsun.Hepsinde duzelmeyecek tahribat oluyor...
adanadaki cano aşiretinin çaldığı para haberini yaparken zanlıların yüzünü boğuk gösteren medya. taciz suçlusu olarak gösterdiğinez yabu temizlik görevlisi suçsuzsa adı üstünde idaa sonra ne olucak yazıkdeğilmi
NEDİR BU DİN GÖREVLİSİ KÖKENLİLERDEN ÇEKTİĞİMİZ. BUNLARI GÖRDÜKÇE ATEİSTLERE MAŞALLAH ÇEKESİM GELİYOR. EY TÜRKİYE 1923 AYARLARINA GERİ DÖN.
DİNİ KULLANAN ALÇAKLAR SÜRÜSÜYLE İSLAM OYUNCAK OLDU BELALARINIDA MUTLAKA BULACAKLAR HEPSİ TOPU GÖRECEGİZ HER KİMKİ YÜCE DİNİMİ ARAÇ OLARAK KULLANIP AŞAGILADIYSA BELALARI AZAPLARI ÇOK AGIR OLACAKTIR SARHOŞ AYYAŞ DİNE BU ALÇAKLARDAN ÇOK SAYGILIDIR BU REZİLLER BELALARINI BULACAKLAR ER VE YA GEÇ
Bir an evvel bu tur insanların iğneyle kısırlastırılmaları gerekir. Akıllarının tedavi edilmesi ve uzun zaman her turlu tedaviyi olana kadar dışarıya salınmamalıdırlar. Eğitim kurumlarına alınan insanların cinsellik konuları dahil tum davranış şekillerini inceleyen yalan makinasına bağlı olarak psikiyatri doktorlarının denetiminde bu kurumlara işe alınmalıdır bu kesinlikle titizlikle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılmadığı sure malesef bu kabul edilemez uzucu olayları duymaya devam ediyoruz. Aile ve Sosyal işleri Bakanlığımızın bu durumu çok fazla onemsemesi gerekir.
gerçek adını yazsana İmam Hatip orası
takım elbise giyerek hakim karşısına çıksın salıverirler olur biter . bu ülkeyi bu hale getiren halkı koruyan bir adaletin olmamasıdır.ceza sistemi sadece devlete karşı gelince devreye girer . adalet ,adalet , adalet,adalet,adalet hükümetin tekelindedir ,kimse adalet aramasın .
Ya bütün yurtları kapatacaksınız, yada hiçbir yurda erkek görevli alınmayacak. böyle giderse sağlıksız bir nesil ortaya çıkacak. İlgili bakanlıklar devreye girmeli.
sizin çocuklarınız için bu çabamız biz zaten kendi çocuklarımız göndermeyiz bıyıga bak anlarsınız zaten süleymancıların yurdu bura
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