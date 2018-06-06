Taciz iddiasıyla tabancayla vurulan kişi öldü (2)

TUTUKLANDI Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiği iddiasıyla çekiç ve tabancayla Tamer Çetin'i öldüren Kadir Işık, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, gazetecilere suçsuz olduğunu söyleyerek, "Benim şu elime kelepçe takılıyorsa devlete hakkımı helal etmiyorum" dedi.
Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...
Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması
Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Böyle yol gördünüz mü?
Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle
Tatil cennetinde boş oda kalmadı
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum