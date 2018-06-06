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Taciz iddiasıyla tabancayla vurulan kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 14:25 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta dün Kadir I.'nın (46), kızını taciz ettiği iddiasıyla lokantada çekiçle vurup, tabancayla ateş ederek yaraladığı Tamer Çetin (36), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta dün Kadir I.'nın (46), kızını taciz ettiği iddiasıyla lokantada çekiçle vurup, tabancayla ateş ederek yaraladığı Tamer Çetin (36), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki bir lokantanın ikinci katında meydana geldi. Tamer Çetin, iddiaya göre Kadir I.'nın kızını telefonla ve sosyal medya hesaplarından taciz etti. Genç kızın olumsuz yanıt verdiği Çetin, iddiaya göre baba Kadir I. ve bazı yakınlarına da mesaj attı. Duruma öfkelenen Kadir I., İstanbul'da yaşayan ve zaman zaman Kahramanmaraş'a gelen Tamer Çetin'i aradı ve lokantada olduğunu öğrenince yanına gitti. KAMERALARA YANSIDI Kadir I., burada yemek yiyen Tamer Çetin'in ayaklarına doğru ruhsatlı tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı. İş yerinin güvenlik kameralarının da kaydettiği olayda Çetin, sandalyeden yere düştü. Kadır I., daha sonra, yanındaki çekiçle Tamer Çetin'e vurmaya başladı. Bu sırada olayı duyan vatandaşlar Tamer Ç.'yi linç etmek istedi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, vatandaşları güçlükle sakinleştirirken, Tamer Ç., ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tamer Çetin, acil serviste doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Kadir I., polisteki sorgusunda Tamer Çetin'i kızını taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. Sorgulaması tamamlanan şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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