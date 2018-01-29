Taciz mağduru kadına mahkemede skandal hakaret: Böyle o...pu gibi giyinirsen...

Ankara’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın, otobüsten inip evine yürümeye başladı. Bu sırada aynı otobüste bulunan Sertaç Ç. tarafından takip edildi. Evinin önüne gelen kadın, kapı zilini çaldığında arkadan yaklaşan Sertaç Ç. kadına saldırdı. Mağdur kadın sokağa bakan ev ve iş yerlerindeki kameraların görüntülerini toplayarak karakola gidip şikayetçi oldu.

Ama iddiasına göre, karakoldan "Kaç milyonluk şehirde nasıl bulacağız?" yanıtını aldı. Bunun üzerine sosyal medyada "Tacizcimi arıyorum” mesajını paylaşan kadın, ailesinin tedirginlik yaşadığını, annesinin "Etek giymesen" dediğini, babasının “Karakola gidip şikayetçi olacağına emin misin, boşuna uğraşma” uyarısında bulunduğunu aktardı. Buna rağmen şikayetçi olduğunu ancak sonuç alamadığını belirten kadın, kamera kayıtlarını sosyal medyada paylaştı.Binlerce kez paylaşılan mesaj sonunda polis, saldırgan Sertaç Ç.’yi yakaladı.

"BİR ANLIK GAFLETLE SUÇU İŞLEDİM"

Milliyet'te yer alan habere göre, tutuklanan saldırgan Sertaç Ç. ilk duruşmada ‘pişmanlık’la cezadan kurtulmaya çalıştı. Kamera görüntüleriyle eylemi sabit olan sanık, "Suçlamayı kabul ediyorum. Bir anlık gafletle suçu işledim. Olay günü evime kestirme yoldan gitmek için güzergahımı değiştirdiğimde tanımadığım kadını gördüm. Arkasından yaklaşıp ona elimle dokundum. Ama pişman olup uzaklaştım" dedi. Mağdur kadın ise saldırganın kendisini tutarak çektiğini, bedenine dokunduğunu, bağırması üzerine kaçtığını anlattı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.