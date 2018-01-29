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Taciz mağduru kadına mahkemede skandal hakaret: Böyle o...pu gibi giyinirsen...

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 07:23 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ankara'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisini takip ederek tacizde bulunan sanık Sertaç T. mahkemede 'Pişmanım' diyerek "Suçlamayı kabul ediyorum. Bir anlık gafletle suçu işledim" ifadesini kullandı. Sanığın yakınları da mahkeme sonrası genç kadına "Böyle o.. gibi giyinirsen başına bunlar gelir" hakaretinde bulundu.

Taciz mağduru kadına mahkemede skandal hakaret: Böyle o...pu gibi giyinirsen...

Ankara’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın, otobüsten inip evine yürümeye başladı. Bu sırada aynı otobüste bulunan Sertaç Ç. tarafından takip edildi. Evinin önüne gelen kadın, kapı zilini çaldığında arkadan yaklaşan Sertaç Ç. kadına saldırdı. Mağdur kadın sokağa bakan ev ve iş yerlerindeki kameraların görüntülerini toplayarak karakola gidip şikayetçi oldu.

Ama iddiasına göre, karakoldan "Kaç milyonluk şehirde nasıl bulacağız?" yanıtını aldı. Bunun üzerine sosyal medyada "Tacizcimi arıyorum” mesajını paylaşan kadın, ailesinin tedirginlik yaşadığını, annesinin "Etek giymesen" dediğini, babasının “Karakola gidip şikayetçi olacağına emin misin, boşuna uğraşma” uyarısında bulunduğunu aktardı. Buna rağmen şikayetçi olduğunu ancak sonuç alamadığını belirten kadın, kamera kayıtlarını sosyal medyada paylaştı.Binlerce kez paylaşılan mesaj sonunda polis, saldırgan Sertaç Ç.’yi yakaladı.

"BİR ANLIK GAFLETLE SUÇU İŞLEDİM"

Milliyet'te yer alan habere göre, tutuklanan saldırgan Sertaç Ç. ilk duruşmada ‘pişmanlık’la cezadan kurtulmaya çalıştı. Kamera görüntüleriyle eylemi sabit olan sanık, "Suçlamayı kabul ediyorum. Bir anlık gafletle suçu işledim. Olay günü evime kestirme yoldan gitmek için güzergahımı değiştirdiğimde tanımadığım kadını gördüm. Arkasından yaklaşıp ona elimle dokundum. Ama pişman olup uzaklaştım" dedi. Mağdur kadın ise saldırganın kendisini tutarak çektiğini, bedenine dokunduğunu, bağırması üzerine kaçtığını anlattı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İŞLEM YAPILMADI

Sanığın savunmasının aksine yakınları duruşma çıkışında genç kadına hakarette bulunarak, "Böyle o.. gibi giyinirsen başına bunlar gelir" dedi. Duruşma salonu çıkışında adliye polisi ile çevik kuvvet polisinin bulunmasına, ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ üyelerinin uyarısına rağmen hakarette bulunanlara işlem yapılmadı. Polis “Duymadım” diyerek tutanak düzenlemedi. Şikayette bulunması beklenen platformun avukatı Rüya İnanır şunları söyledi:

"T. 7 aralık 2017’de evinin önünde cinsel saldırıya uğradı. Yargılama başladı. Sanık cezada indirim yapılabileceği düşüncesiyle pişman olduğunu belirtti. Duruşma bitiminde sanığın ailesi müştekiye saldırmaya çalışarak ‘Böyle giyinirsen başına her şey gelir’ benzeri sinkaflı sözler sarfettiler. Amacımız bu zihniyetle mücadele etmek. Kadınların kıyafetleri ya da dışarıda olduğu saatler şiddeti ve saldırıyı meşrulaştıramaz. T.’nin ifade ettiği gibi evinin önünde, en güvende hissetmesi gereken yerde artık kadınlar kendilerini güvende hissedemiyor. Kadınları davanın ve özgürlüklerinin takipçisi olmaya çağırıyoruz"

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu memlekette yolun karakola düşmesin arkadaş. Şikayetçi olduğun adamdan görmediğin muameleyi görürsün. Boş yere yumruk yesen aman boşver uğraşma diye karakoldakiler seni ikna etmeye çalışır. Olurda şikayete devam edersen 40 dereden su isterler.
yasalarda bir eksik var,bu suçlarda tutukluluk gerekir,hukuki boşluk doldurulmalı.Birileri,sokaklar bizim,devletin değil mesajı veriyora
@ilkersuna Fetöcü değilse gerisinin önemi yok.fetöcülerde direk akepeye doğkundukları için böyle. pkk bile bu kadar çok yakalanmaya çalışılmadı ülke içinde.
Bunun gibi canileri neden serbest bırakıyorlar ??? Hakimler savcılar?bu adam sıkıntılı işte illa birisini öldürmesinimi bekliyorsunuz ??? Adalet aranıyor adalet !!!!!
Bu zihniyeti yakacaksın abi başka yolu yordamı yok
Bu ülkede mağdurlanır ezilir suçlanır. suçlular ön kapıdan girer arka kapıdan güle güle diye uğurlanır. Bu ülkede iyi insan isen yaşatmazlar. o haldeyiz. Türkiyedeyiz. Türküz. bakınız o.r.spu gibi giyinirse diyene hiç birşey olmuşmu.Bol bol küfür edin, çalın çırpın v.s. gazetelerden de gördüğünüz gibi suçlular serbest bırakılıyor. bir şikayetçiye bir özür diletmedikleri kalıyor nerdeyse.
Oğullarının/akrabalarının işlediği yüz kızartıcı suçun üzerine kafalarını öne eğeceklerine; bir de kıza hakaret ediyorlar. Ahlaksızlık hiç bu kadar artmamıştı. Aile boyu hatta sülale boyu ahlaksızlık var. İçlerinde bi tane adam olsa o kızdan özür dilerdi. Toplum çürümüş..
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