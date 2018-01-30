HABER

Taciz sanığı öğretmene iyi hal indirimi

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 17:15 | Son Güncelleme

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 16 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve mağdurun babasına, "Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" diye mesaj çektiği iddia edilen imam hatip lisesi öğretmeni A.B.'nin (34) yargılandığı davada karar çıktı. Karar duruşmasında, bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrarlayan savcı, hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan A.B.'nin 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık A.B.'yi 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan, önce iki kez ceza artırımı yaparak 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın geçmişi, yargılama sürecinde gösterdiği davranışı ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak, iyi hal indirimi yapıp, cezayı 4 yıl 8 ay 7 güne indirdi.

Diyarbakır'da bir kız imam hatip lisesinde coğrafya öğretmeniyken, öğrencisi A.D.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve konuyu yargıya taşıyan mağdurun babasına, "Bir hata işledim. Bu suçun Allah'ın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriata taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağut ve hükmüne havale ettin. Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" mesajı çeken A.B.'nin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesine sanık A.B. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Dosyaya gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, daha önce savunma hakkını kullanmak istemediğini söyleyen sanık A.B.'nin yazılı savunma gönderdiğini söyledi.

SAVCI: 'ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI' SUÇUNDAN CEZALANDIRILSIN

Duruşmada söz hakkı verilen Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrarladı. Sanık A.B.'nin coğrafya öğretmeni olarak görev yaptığı okulda öğrencisi olan mağdura cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldığını belirten savcı, mağdur ile sanık arasında gönül ilişkisi başladığını, bu ilişkinin 4 ay devam ettiğini ve sanığın bu süreçte 5- 6 defa mağdurun vücuduna dokunduğunu kaydetti. Mağdurun bu davranışlara karşı çıkmak istediği, ancak sanığın 'Hem seni hem kendimi öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini belirten savcı, A.B.'nin savunmasında da gönül ilişkisini kabul ettiğini ancak mağdura dokunmadığını söylediğini anlattı. Sanığın mahkemeye sunduğu dilekçesinde, ilk ifadesinin aksine mağdurla öpüştüklerini ve evlilik vaadinde bulunduğunu dile getirdiğini vurgulayan savcı, A.B.'nin ayrılmaları halinde kendisini öldüreceği yönündeki söylemleriyle, çocuk olan mağdurun iradesini etkileyerek 'sarkıntılık' düzeyinde kalan 'basit cinsel istismar'da bulunduğunu kaydetti.

Mütalaada, hakkında 'cinsel taciz'den dava açılan sanığın, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4.5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ALT SINIRDAN CEZAYA İYİ HAL İNDİRİMİ

Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.B.'yi 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan alt sınırdan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, mağdurun öğretmeni olması ve suçu birden çok kez işlemesi nedeniyle 2 kez ceza artırımı yapan mahkeme heyeti, A.B.'yi 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın

geçmişi, yargılama sürecinde gösterdiği davranışlan ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme heyeti, iyi hal indirimi yaparak A.B.'nin cezasını 4 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çevirdi.

Sanık A.B., olayın basında yer almasının ardından Kulp Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma açılarak, açığa alınmıştı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

İlginizi Çekebilir

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Kız kardeşinin sevgilisiyle yakalayınca öldürdü! Cinayette şok detaylar

Kız kardeşinin sevgilisiyle yakalayınca öldürdü! Cinayette şok detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.