Taciz sanığı öğretmene iyi hal indirimi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 16 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve mağdurun babasına, "Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" diye mesaj çektiği iddia edilen imam hatip lisesi öğretmeni A.B.'nin (34) yargılandığı davada karar çıktı. Karar duruşmasında, bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrarlayan savcı, hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan A.B.'nin 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık A.B.'yi 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan, önce iki kez ceza artırımı yaparak 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın geçmişi, yargılama sürecinde gösterdiği davranışı ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak, iyi hal indirimi yapıp, cezayı 4 yıl 8 ay 7 güne indirdi.

Diyarbakır'da bir kız imam hatip lisesinde coğrafya öğretmeniyken, öğrencisi A.D.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve konuyu yargıya taşıyan mağdurun babasına, "Bir hata işledim. Bu suçun Allah'ın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriata taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağut ve hükmüne havale ettin. Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" mesajı çeken A.B.'nin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesine sanık A.B. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Dosyaya gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, daha önce savunma hakkını kullanmak istemediğini söyleyen sanık A.B.'nin yazılı savunma gönderdiğini söyledi.