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Taciz sanığı polise 40 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 10:01 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de 2015 yılında yaşları 8 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna, kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Erkan Gürbüz (35) toplam 40 yıl hapis cezası verilip, meslekten men edildi.

Taciz sanığı polise 40 yıl hapis cezası

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 2015 yılında yaşları 8 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna, kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Erkan Gürbüz (35) toplam 40 yıl hapis cezası verilip, meslekten men edildi.
15 Temmuz 2015 tarihinde Değirmenönü Mahallesi'nde, 19 Mayıs İlkokulu'ndan çıkan 8 yaşındaki bir kız öğrencinin yanına yaklaşan polis memuru Erkan Gürbüz, iddiaya göre, kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtıp, yakındaki bir binanın apartman boşluğuna götürerek elle taciz etti. Bu sırada apartmanın üst katından sesler gelmesi üzerine Erkan Gürbüz, olay yerinden kaçtı. Kız öğrencinin olayı anlattığı annesi, durumu polise bildirdi. Polis, pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan çocuğun verdiği eşkalden yola çıkıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Taciz olayından bir saat kadar sonra Erkan Gürbüz, Topraklık Mahallesi'nde yakalandı. Güney İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu belirlenen Erkan Gürbüz, polisteki sorgusunda susma hakkını kullandı. Polis, Denizli il merkezindeki yaşanan çeşitli tarihlerdeki 5 kız çocuğuna cinsel taciz olayının mağdurunun verdiği ifadelerdeki eşkalin Erkan Gündüz ile uyduğu ve hepsine de kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıttığını belirledi. Adliyeye sevk edilen Erkan Gürbüz, savcılıktaki ifadesinde 9 yıllık polis memuru olduğunu ve eşinden 10 aydır ayrı yaşadığını anlatarak, "İstanbul'da görevliyken okulların trafik eğitim pistinde görevliydim. Orada bir taciz olayından hakkımda soruşturma açıldı. 3 ay açığa alındım, sonra hakkımda takipsizlik kararı verildi. Ardından Denizli'ye tayinim çıktı. 8-10 yıldır yaşı küçük kız çocuklarına kendime engel olamayacak şekilde bir zaafım var. Kız çocuklarını okşayıp, temas edince rahatlıyorum" dedi. Erkan Gürbüz, ifadesinin ardından mahkeme tarafından tutuklandı.
Erkan Gürbüz, hakkında Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 6 kız çocuğuna cinsel taciz ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından toplam 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2 yıl 4 ay süren davada geçen kasım ayında karar çıktı. Son duruşmada savunma yapan Erkan Gürbüz, 4 çocuktan ikisiyle ilgili suçlanamayacağını öne sürdü, suç saatinde başka yerde olduğuna dair alışveriş belgeleri sundu. Ancak bunlar kabul görmedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erkan Gürbüz'e 4 kız çocuğuna cinsel tacizden, temyiz yolu açık olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası verip, meslekten men etti. Erkan Gürbüz'e, diğer 2 kız çocuğuna taciz iddiasıyla ilgili olarak ise eylemin gerçekleşmemiş olması nedeniyle ceza vermedi.
Erkan Gürbüz'ün avukatının kararın temyizi için Yargıtay'a başvurduğu belirtildi.

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Taciz sanığı polise 40 yıl hapis cezası

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