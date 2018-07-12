Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler'de meydana gelen olayda, market alışverişi yapan bir kişi, Suriyeli iki kardeşi yiyecek verme bahanesiyle evine götürmeye çalıştı. Çocukları zorla evine sokmaya çalışan tacizci çocukların bağırmasıyla mahalle sakinlerinin olaya müdahale etmesi sonucu son anda kurtarıldı. Esenler Üçyüzlü Polis Merkezi tarafından, mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası çocukların ifadesine başvuruldu.

ELİNİ ISIRIP YARDIM İSTEDİLER

H.E. yaşadıklarını şöyle anlattı; "Annemize kek almak için evimize yakın olan Suriyeli markete girdik. Market içerisinde daha önce rastlamadığımız şahısa rastladık. Bu kişi bize, 'Gelin evime size ne isterseniz yapayım' dedi. Biz eve gitmek istemedik ancak şahıs bizi elimizden tutarak kendi evine doğru götürmeye başladı. Eve gireceğimiz sırada apartmanda ve evin içerisinde çığlık attık. Kişiden şüphelendiğimiz için elini ısırdığımız sırada iki kadın gelerek bizi kurtardı."

DUŞ ALMALARINI İSTEDİ, ALKOL İKRAM ETTİ

Çocukları evine zorla getiren saldırgan bir de iddiaya göre kendilerinden duş almalarını istedi. Emniyette alınan ifadeye göre çocuklara alkol içmeleri için ikramda bulunan şahsın, çocuklara istismarda bulunamadan yakalandığı ortaya çıktı.