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Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Suriyeli iki kız çocuğu evine götürerek cinsel tacizde bulunmaya çalışan saldırgan, çocukların bağırmasıyla mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler'de meydana gelen olayda, market alışverişi yapan bir kişi, Suriyeli iki kardeşi yiyecek verme bahanesiyle evine götürmeye çalıştı. Çocukları zorla evine sokmaya çalışan tacizci çocukların bağırmasıyla mahalle sakinlerinin olaya müdahale etmesi sonucu son anda kurtarıldı. Esenler Üçyüzlü Polis Merkezi tarafından, mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası çocukların ifadesine başvuruldu.

ELİNİ ISIRIP YARDIM İSTEDİLER

H.E. yaşadıklarını şöyle anlattı; "Annemize kek almak için evimize yakın olan Suriyeli markete girdik. Market içerisinde daha önce rastlamadığımız şahısa rastladık. Bu kişi bize, 'Gelin evime size ne isterseniz yapayım' dedi. Biz eve gitmek istemedik ancak şahıs bizi elimizden tutarak kendi evine doğru götürmeye başladı. Eve gireceğimiz sırada apartmanda ve evin içerisinde çığlık attık. Kişiden şüphelendiğimiz için elini ısırdığımız sırada iki kadın gelerek bizi kurtardı."

DUŞ ALMALARINI İSTEDİ, ALKOL İKRAM ETTİ

Çocukları evine zorla getiren saldırgan bir de iddiaya göre kendilerinden duş almalarını istedi. Emniyette alınan ifadeye göre çocuklara alkol içmeleri için ikramda bulunan şahsın, çocuklara istismarda bulunamadan yakalandığı ortaya çıktı.

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GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Polis merkezinde görevli başkomiser Halis Sarıyıldız, olay yeri güvenlik görüntülerini büyük bir titizlikle izledi.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, kimliği tespit edilen A.A., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, savcılık A.A.'nın serbest bırakılmasına itiraz etti. Soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenler taciz Suriyeli Çocuk

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Neden serbest bırakılıyor acaba? Başka birisini de taciz etsin diye mi? Tacize uğrayan kim olursa olsun hangi ırktan dinden olursa olsun ceza verilmesi gerekmez mi? Bence hakim hakkında soruşturma açılması gerekli
o sulh ceza hakimini bulup derhal gerekeni yapması lazım devletin.
HEDEFİNE ULAŞSIN DİYE SERBEST BIRAKILMIŞ OLABİLİRMİ.
adaletin batsın türkiye
Aynen türkler çok iyi korkusuz suriyeliler şerefsiz korkak.
sapıklar tutuklanıp salıverildikce bundan sonra herkes kendi adaletini sağlamaya çalışır.bu durumda suclu devlet mi yoksa tacize ugrayan insan mı
Devletin başkanına hakarete ceza,tecavüze yeltenmeye berat !İşte arzuladığınız Türkiye! Memnun musunuz?
bu hükümete oy veripte tepki göstermeyenler utansın 10 yıldır vir kanun yapamadı çocuklar için kadınlar için ihale için bir gecede yüzlerce kanun çıkıyo yiyin memleketi yolları yiyin hava alanlarını yiyin afiyet olsun ne diyeyim
Mahkeme ne demişse odur, suç meydana gelmemişse cezası da yoktur. Mahkeme kararını eleştirenler madem bu kadar biliyorsunuz okuyup hakim olsaydınız.
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