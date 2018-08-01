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Taciz şüphelisine linç girişimi güvenlik kamerasında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI  Burdur'da, ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği iddiasıyla linç edilmek istenirken, polisin kurtardığı Osman K.

TUTUKLANDI
Burdur'da, ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği iddiasıyla linç edilmek istenirken, polisin kurtardığı Osman K. tutuklandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
“İlimiz Konak Mahallesi’nde 24/07/2018 günü saat 19.30 sıralarında evinin önünde oynayan 9 yaşında bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı eyleminin faili olarak aranan ve 31/07/2018 günü aynı mahallede kurulan salı pazarında Burdur Emniyet Müdürlüğü personelince takip edilerek yakalanan 46 yaşındaki O.K. isimli şahıs, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan gözaltına alınarak 01/08/2018 tarihinde çıkarıldığı Burdur Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Aynı şahsın yaklaşık 1 ay önce ilimiz TOKİ konutları bölgesinde benzer bir suça karıştığı yönünde yapılan şikayet başvurusu üzerine bu olayla ilgili de ayrıca soruşturma başlatılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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