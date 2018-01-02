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Tacizci diye dövülen gençten suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 19:33 | Son Güncelleme 9 saat önce

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde geçen pazar, 'tacizci' denilerek yaklaşık 30 kişi tarafından linç edilmek istenen ve polis tarafından kurtarılıp, gözaltına alınan Ü.Ö. (30), serbest kaldı. Ü.Ö., kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akyazı'da geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ü.Ö. çarşıda yürürken kendisini tacizci sanan bazı kişilerin yönlendirmesiyle yaklaşık 30 kişi tarafından dövüldü. Linç girişimine uğrayan Ü.Ö., güçlükle bir pasaja sığınırken, kendisine yardım eden vatandaşlarca çağrılan polis ekiplerine teslim edildi ve gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ü.Ö., Akyazı Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Aldığı darbelerle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ü.Ö., daha sonra Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayı anlatan Ü.Ö., "Yolcu minibüsünden indim ve çarşı merkezinde yürümeye başladım. Bir anda yaklaşık 30 kişilik bir grup üzerime gelmeye başladı. 'Bu tecavüzcü' diyerek bana saldırmaya başladılar. Bunu duyan esnaf ve vatandaşların bir kısmı da onlara inanarak bana saldırdı. 'Ben yapmadım' dedim ama inandıramadım. Bir pasaja sığındım, burada beni duyarlı vatandaşlar kurtardı ve polise teslim ettiler. Duyarlı vatandaşlardan Allah razı olsun, onlar sayesinde ölümden kurtuldum. Beni linç etmek isteyenlerle yargı önünde hesaplaşacağım. Ben söylendiği gibi biri değilim" diye konuştu.

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