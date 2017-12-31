HABER

Tacizci olduğu sanılan gence cadde ortasında meydan dayağı

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 21:00 | Son Güncelleme 7 saat önce

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 30 yaşındaki Ü.Ö.'yü tacizci sanan kalabalık, cadde ortasında genci feci şekilde dövdü. Linç edilmek istenen genç, vatandaşlar ve polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı.Olay bu akşam saatlerinde, Akyazı ilçe merkezinde yaşandı. İlçe merkezinde yaklaşık 30 kişi, Ü.Ö.'ye 'tacizci' olduğu iddiasıyla tekme tokat saldırdı. Yere yatırılan genci linç etmek isteyen kalabalığa bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Öfkeli kalabalık pasaja götürdüğü genci bir süre tekmeledi. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar kavgaya müdahale ederek, Ü.Ö.'yü kalabalığın elinden almak istemesine rağmen başarılı olamadı. Olay yerine kısa süre içinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polis, gence saldıranları sakinleştirerek, Ü.Ö.'yü araca bindirdi. Linç edilmeye çalışılan Ü.Ö. polis merkezine götürüldü. Olaylarla alakası olmadığını ve kendisine saldıranları tanımadığını belirterek kimseden şikayetçi olmayan Ü.Ö. daha sonra serbest bırakıldı. Saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde kalabalığın Ü.Ö.'ye saldırması ve yaşanan kargaşa yansıdı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Eşe, sevgiliye yeni yıl mesajları, Romantik ve güzel yeni yıl mesajları 2018

Eşe, sevgiliye yeni yıl mesajları, Romantik ve güzel yeni yıl mesajları 2018

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liseli genç önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Liseli genç önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu

İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu

Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.