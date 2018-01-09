Tacizci, 'taciz'den aranıyormuş (2)

BİSİKLETLİ TACİZCİ TUTUKLANDI
Antalya'da ekmek almaya giden kız çocuğu 8 yaşındaki R.K. ile 13 yaşındaki Z.Ö.B.'ye cinsel tacizde bulunan Mehmet Elibol, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Elibol, küçük çocuğa cinsel taciz suçundan tutuklandı.
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