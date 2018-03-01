Tacizciden inanılmaz savunma: Gece güreş yaparken beni tahrik etti

Almanya'da yaşayan aile, uyuşturucu kullanan kızları M.T.K. ile tatil için geldikleri İzmir'de arkadaşlarının tavsiyesine uyarak, Bursa´da yaşayan ve dini konularda eğitim verdiği öne sürülen Abdulaziz A.'ya telefonla ulaşarak yardım istedi.

DHA'nın haberine göre aile, yüz yüze konuşmak isteyen Abdulaziz A.'yı İzmir'e davet etti, İzmir'e gelen Abdulaziz A.'ya buluştukları otelde, "Kızımız Almanya'da uyuşturucu kullandı, ceza aldı. Kendisini bu ortamdan alacağı iyi bir din eğitimi ile kurtarmak istiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz?" dedi.

Abdulaziz A. da aileye, kızlarını Bursa'ya götürüp, dini konularda eğitmek için kendisine teslim etmelerini söyledi. Aile, teklifi kabul etti.

'OTELDE TEK KALAMAZSIN'



Abdulaziz A.,17 yaşındaki kızı alıp Bursa'ya götürdü. Abdulaziz A., otelde tek başına kalamayacağını söylediği M.T.K.'yi ablasının evine götürdü. Abdulaziz A., birlikte kaldıkları evde M.T.K.'ye iddiaya göre üç kez cinsel istismarda bulundu.

Abdulaziz A., ertesi sabah kapıyı kilitleyerek evden ayrıldı. Birinci kattaki evin penceresinden atlayarak kaçan M.T.K., ailesini arayıp yardım istedi. Genç kız, ailesinin yönlendirmesi ile polis merkezine gitti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Abdulaziz A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.