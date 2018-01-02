HABER

Tacizden yargılanan Ak Parti İlçe Başkanı istifa etti

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 20:36 | Son Güncelleme 8 saat önce

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, Ak Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe, 2008 yılında tacizden yargılanıp 93 gün hapis cezasına çarptırılması olayının gündeme gelmesi üzerine, bugün katıldığı ilçe başkanları tanıtım toplantısı sonrası istifa etti

23 Ağustos 2016 yılında tarihinden beri Ak Parti Germencik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Aydın Menekşe istifa etti. Menekşe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2016 Ağustos ayından beri yürütmekte olduğum ilçe başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Bugüne kadar yanımda olan ve beni yalnız bırakmayan tüm görev arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Menekşe'nin istifası öncesi düzenlenen Ak Parti ilçe başkanları tanıtım toplantısında basın mensuplarının bu konudaki sorusuna İl Başkanı Ahmet Ertürk, "Geçmişte yaşanan bir olay bu. Şu anda ilçe başkanlığı için engel değil" diye cevap vermişti.

TACİZDEN 93 GÜN CEZA ALMIŞTI

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde 19 Haziran 2008'de, H.Ö. adlı kadın balkona çıkan Aydın Menekşe'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü. H.Ö. ile eşi L.Ö.'nün şikayeti üzerine Menekşe hakkında Germencik Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 16 Ekim 2008'de kararını açıklayan mahkeme, Menekşe'nin 93 gün hapsine hükmetti. Menekşe'nin hapis cezası para cezasına çevrilerek bin 860 lira ödemesine karar verildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil

Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir kadın cinayeti daha! Barışma teklifini reddedince kurşun yağdırdı

Bir kadın cinayeti daha! Barışma teklifini reddedince kurşun yağdırdı

Kamyonu kaşıkla çalıştırıp 120 bin liralık kablo çaldılar

Kamyonu kaşıkla çalıştırıp 120 bin liralık kablo çaldılar

Bebekli kadına sokak ortasında tekmeler attı!

Bebekli kadına sokak ortasında tekmeler attı!

İran karışınca Van tedirgin oldu!

İran karışınca Van tedirgin oldu!

Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı

Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı

Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.