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Tafel’in ırkçı uygulamasına tepkiler büyüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 13:45 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Essen şehrinde yer alan ’Tafel’ adlı yoksullara yardım derneği, Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağını duyurmasının ardından ülke genelinde tartışma başladı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Essen şehrinde yer alan ’Tafel’ adlı yoksullara yardım derneği, Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağını duyurmasının ardından ülke genelinde tartışma başladı. Mültecilere yardım yapan Pro Asyl Essen Derneği, uygulamanın durdurulması istedi.
Almanya genelinde yoksullara gıda yardımında bulunan ’Tafel’ adlı derneğin Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Essen şehrinde yer alan şubesi, Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağını duyurmasının ardından ülke genelinde tartışmalar başladı. Mültecilere yardım derneği Pro Asyl Essen Yönetim Kurulu Üyesi Inka Jatta, ayrımcı yaklaşımın derhal durdurulmasını istedi.
Yoksul olan herkes yardım almak zorunda
Mültecilere yardım derneği olan Pro Asyl Essen, Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmamakla, sorunun çözülmeyeceğini belirterek, gıda dağıtımında yaşanan sorunların farklı yollardan da çözülebileceğini savunuyor. Pro Asyl Essen Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Inka Jatta, durumun Alman ya da Alman olmayan vatandaşlığa göre ayrıştırılmasının çok sakıncalı olduğunu ifade ederek, bu uygulamanın genel eşitlik yasasıyla çeliştiği ve yoksul olan herkesin yardım alma hakkına sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.
Diğer şehirlerde sorun yok
Tafel’ın Dortmund şubesi yöneticilerinden Ansgar Wortmann, Dortmund şehrinde 11 bin kişiye hizmet verdiklerini ifade ederek, sorunların olduğunu, ancak bunun farklı bir şekilde çözülebileceğini belirtti. Gladbeck ve Gelsenkirchen şubeleri de, muhtaç olan vatandaşların sorunlarının, vatandaşlıktan önce geldiğini ifade ederek, bu tür uygulamaları tehlikeli bulduklarını vurguladı. Yoksullara yardım için kurulan derneğin Essen Şube Başkanı Jörg Sartor, dernekten yararlanan Alman vatandaşı olmayan kişi oranının yüzde 75’e ulaşmasından dolayı bu kararı aldıklarını savunmuştu.

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