Tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde, kontrolden çıkıp, yağmur tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Sedat Timur (38) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Bozova- Adıyaman karayolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Sedat Timur yönetimindeki 34 SC 8611 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmur tahliye kanalına devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Timur, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Timur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
FOTOĞRAFLI
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız
Ortağının ağabeyi cinsel organını kesip öldürdü
İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu
Hayatını kâbusa çeviren tacizcisinin ses kaydını sosyal medyadan yayınladı
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum