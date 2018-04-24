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Tahliye oldu, cezaevi önünde silahlı saldırıya uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 21:19 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, cezaevinden tahliye edilen Berkay E.

Tahliye oldu, cezaevi önünde silahlı saldırıya uğradı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, cezaevinden tahliye edilen Berkay E. (23), cezaevi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda bacağından yaralandı.
Olay akşam saatlerinde, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. Yaralama ve tehdit suçlarından cezaevinde bulunan Berkay E., tahliye edilip cezaevinden dışarı çıktığı sırada iddiaya göre husumetlisi olan O.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Berkay E.'yi bacağından yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı. Berkay E., ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri, O.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Tahliye oldu, cezaevi önünde silahlı saldırıya uğradıTahliye oldu, cezaevi önünde silahlı saldırıya uğradıTahliye oldu, cezaevi önünde silahlı saldırıya uğradıTahliye oldu, cezaevi önünde silahlı saldırıya uğradı

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