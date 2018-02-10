Tahliye olduğu gün hırsızlık yapınca cezaevine gönderildi

Adana’da 15 gün önce hırsızlık suçundan cezaevine giren bir kişi, tahliye olduğu gün hırsızlık yapınca tekrar yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Şubat’ta Seyhan’a bağlı Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana geldi. Sertaç Yüksel, eşiyle birlikte yatağında uyurken, gece saat 04.30 sularında gelen gürültüye uyandı. Yüksel, gözlerini açtığında o esnada askıdaki pantolonunun ceplerini karıştıran hırsızla göz göze geldi. Ev sahibinin kendisine hamle yapıp, bağırması üzerine paniğe kapılan zanlı, mutfak penceresinden atlayıp, zemin kattaki evden kaçtı. Yüksel, evinden farklı modellerdeki 2 adet cep telefonuyla eşine ait 14 ayar altın küpesinin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ekipler, verilen eşkaldeki kişinin, olaydan sadece 15 gün önce yine bir hırsızlık olayından tutuklanıp cezaevine gönderilen Murat K. olduğu ihtimali üzerine çalışma başlattı. Çevresinde Adana şivesiyle kısa boylu anlamında kullanılın ‘Kıllik Murat’ olarak bilinen Murat K.’nin cezaevine girdikten bir hafta sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve tahliye olduktan da sadece 13 saat sonra hırsızlığı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Polis, zanlının izine tam 8 saat sonra Bakım Yurdu Caddesi’nde ulaştı. Murat K., ekipleri görünce tanınmamak için başına tişörtünün kapüşonunu takıp kaçmak isterken, polis tarafından yakalandı.

Suçlamaları kabul etmeyen Murat K., ev sahibi tarafından teşhis edilince yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat K., 6 yıl önce ‘hırsızlık’ ve ‘adam yaralama’ suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildiği Karaman Cezaevi’nden firar edip, polis tarafından her yerde aranırken, Adana’da olduğu ortaya çıkmıştı. Murat K., arkadaşı Umut Çevik ile birlikte bir kamyonet kiralayıp, gıda toptancısından 60 bin lira değerindeki 3 ton fıstık çalıp kaçmıştı. Polis, Murat K.’nin izine ulaşmış, operasyonu fark eden ‘Kıllik Murat’, çıplak ayakla kaçarken polise ateş etmiş sonrasında yakalanarak yine çıplak ayakla cezaevine gönderilmişti.