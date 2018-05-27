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Tahta iskele yıkıldı, sıva yapan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, Kaymakamlığın yeni binasının inşaatında tavan sıvası yaparken tahta iskelenin yıkılması sonucu beton zemine düşen Abdurrahman Sarıyıldız (60) yaşamını yitirdi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, Kaymakamlığın yeni binasının inşaatında tavan sıvası yaparken tahta iskelenin yıkılması sonucu beton zemine düşen Abdurrahman Sarıyıldız (60) yaşamını yitirdi. Olay, Atakent Mahallesi'nde yapımı devam eden Yüreğir Kaymakamlığı binasında meydana geldi. 3'üncü katın merviden boşluğunda tavan sıvası yapan Abdurrahman Sarıyıldız'ın üzerinde çalıştığı tahta iskele yıkıldı. Sarıyıldız, 10 metre yüksekten beton zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Sarıyıldız'ın öldüğü tespit etti. Sarıyıldız'ın ölüm haberi üzerine olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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