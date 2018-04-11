Tahta palet hırsızı kamerada

İstanbul’da bir marketin önüne gelen hırsız, tahta paletlerin üzerindeki sebze kasalarını indirerek, paleti çaldı. Akılara durgunluk veren hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 5 Nisan günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bu kez hırsızların hedefi bir marketin önünde üzerinde sebze kasası bulunan tahta paletler oldu. Marketin önüne gelen hırsız, güpegündüz sebze kasalarını indirerek, tahta paletleri kamyona yükledi. Çevrede bulunan vatandaşlara çalışıyormuş gibi görünen hırsızın rahat tavırları "bu kadarına de pes" dedirtti. Market önündeki tahta paletleri çalan hırsız görenleri şaşkına çevirirken, akıllara durgunluk veren hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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