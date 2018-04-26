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Takıntılı olduğu kadının kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Konya’da işyerinde yemek yediği sırada aralarında husumet olan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya’da işyerinde yemek yediği sırada aralarında husumet olan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşyerindeki bıçaklı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak üzerinde bulunan bir spor salonu içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, spor salonu sahibi Reşit Aydın (46), 8 yıl önce askere giden Uğur K.’nın (25) eşiyle M.K. görüşmek için telefon kartı aldı. Telefon kartını gelininde yakalayan Uğur K.’nin annesi durumu oğluna anlatmasının ardından Uğur K.’nın psikolojisi bozuldu. Olayın ardından Uğur K., tedavi görmeye başladı. Askerliğinin ardından emlakçılık yapan Uğur K., eşine tekrar mesaj atan Reşit Aydın ile telefonda tartıştı. Görüşmek için Reşit Aydın’ın iş yerinin yakınlarına arabası ile giden Uğur K., iş yerine gelerek spor salonu sahibi Reşit Aydın’a saldırdı. Uğur K. yanında getirdiği bıçakla Reşit A.’yı göğsünden bıçakladı. Şüpheli Uğur K., o sırada salonda olan ve bıçağı almak isteyen Şefik İ.’de (38) elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bıçaklama anı kamerada
Yaşanan olayın ardından spor salonu içerisindeki Reşit Aydın’ın arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Reşit Aydın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Reşit Aydın akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Spor salonundaki saldırı anı ve yaşanan arbede ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.

Şüpheli 15 dakika içerisinde yakalandı
Kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uğur K.’yi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Uğur K.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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