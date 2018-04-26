Takıntılı olduğu kadının kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da işyerinde yemek yediği sırada aralarında husumet olan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşyerindeki bıçaklı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak üzerinde bulunan bir spor salonu içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, spor salonu sahibi Reşit Aydın (46), 8 yıl önce askere giden Uğur K.’nın (25) eşiyle M.K. görüşmek için telefon kartı aldı. Telefon kartını gelininde yakalayan Uğur K.’nin annesi durumu oğluna anlatmasının ardından Uğur K.’nın psikolojisi bozuldu. Olayın ardından Uğur K., tedavi görmeye başladı. Askerliğinin ardından emlakçılık yapan Uğur K., eşine tekrar mesaj atan Reşit Aydın ile telefonda tartıştı. Görüşmek için Reşit Aydın’ın iş yerinin yakınlarına arabası ile giden Uğur K., iş yerine gelerek spor salonu sahibi Reşit Aydın’a saldırdı. Uğur K. yanında getirdiği bıçakla Reşit A.’yı göğsünden bıçakladı. Şüpheli Uğur K., o sırada salonda olan ve bıçağı almak isteyen Şefik İ.’de (38) elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.