Takip edilen araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi

Adıyaman’ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep Araban İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin ortak operasyonuyla takibe alınan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Gaziantep’ten Besni’ye gelen otomobili takibe aldı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Araban İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla otomobil Araban’da yakalandı. Yapılan aramada otomobil içerisinden 20 gram bonzai ve esrar ile 3 fişek halinde 15 gram ateş buz olarak tabir edilen kimyasal madde ele geçirildi. Olayda M.E., K.T. ve E.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.