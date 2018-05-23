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Takip sırasında polislerin kaza yaptığı limon hırsızlarından biri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 09:22 | Son Güncelleme

ADANA'da kendilerini takip eden yunus ekibindeki 2 polis memurunun kaza yapıp yaralanmasına neden olduğu öne sürülen limon hırsızlarından Mikail O.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kendilerini takip eden yunus ekibindeki 2 polis memurunun kaza yapıp yaralanmasına neden olduğu öne sürülen limon hırsızlarından Mikail O. (29), yakalandı. Hırsızların kullandığı kamyonet ise bir narenciye bahçesinde bulundu. Merkez Yüreğir ilçesinde pazar günü saat 19.00 sıralarında motosikletli Yunus ekibi, Ali Hocalı Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinden limon hırsızlığı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu 01 JU 010 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Ancak ihtira uymayan şüpheliler kaçtı. Hırsızların peşine düştüğü yunus ekibi kaza yaptı. Devrilen motosikletteki 2 polis, ağır yaralandı. Hırsızlar, kamyonetle narenciye bahçelerinin iarasına girerek kaçtı. Yaralı polisler ise, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. BAŞKA OLAYLARA DA KARIŞMIŞ Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla kamyonetin başka hırsızlık olaylarında da kullanıldığını tespit etti. Araçta bulunan şüphelilerin ise 'Lolo' lakaplı Nurettin A. (39) ve Mikail O. olduğu saptandı. Şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen polis, Mikail O.'yu gözaltına aldı. Nurettin A. ise adresinde bulunamadı. Mikail O., İfadesinde kamyoneti merkez Yüreğir ilçesi Irmakbaşı Mahallesi'nde bir narenciye bahçesine sakladıklarını itiraf etti. Mikail O'nun ifadesi doğrultusunde kamyon bulunarak Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Polis, Nurettin A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazada yaralanan polis memurlarının Adana Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi ise devam ediyor.

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