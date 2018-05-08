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Takla atan minibüste 5 kişi yaralandı; meyve ve sebzeler yola saçıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan minibüste 5 kişi yaralandı.

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan minibüste 5 kişi yaralandı. Sürücünün satmak için aldığı bagajdaki meyve sebzeler yola döküldü. Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Nişanbey Uçar yönetimindeki 65 ND 898 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Nişanbey Uçar ile Erciş Belediyesi temizlik işlerinde çalışan yolculardan Tahir Bilgiç, Turhanbey Güçlü, Cihanbey Demir ve Mehman Güzel yaralandı. Sürücü Uçar'ın dükkanında satmak için aldığı minibüsün bagaj kısmındaki sebze ve meyveler de etrafa saçıldı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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