Takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atan minibüste sıkışan sürücü Hayati Aşıcı (55), yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedaviye alındı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Kavaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bozdoğan ilçe merkezinden Nazilli yönüne giden Hayati Aşıcı, yönetimindeki 09 AG 488 plakalı minibüsün kontrolünü yitirdi. Araç, takla atıp yol kenarına devrilirken sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, araçta sıkışan Aşıcı'yı kurtardı. 112 Acil'e haber veren sürücüler, bir taraftan da trafiğin tehlikeye düşmemesi için önlem aldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Hayati Aşıcı'yı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!
İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!
Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
İran'da çatışma: 11 ölü!
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum