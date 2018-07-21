Takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atan minibüste sıkışan sürücü Hayati Aşıcı (55), yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedaviye alındı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Kavaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bozdoğan ilçe merkezinden Nazilli yönüne giden Hayati Aşıcı, yönetimindeki 09 AG 488 plakalı minibüsün kontrolünü yitirdi. Araç, takla atıp yol kenarına devrilirken sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, araçta sıkışan Aşıcı'yı kurtardı. 112 Acil'e haber veren sürücüler, bir taraftan da trafiğin tehlikeye düşmemesi için önlem aldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Hayati Aşıcı'yı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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