Takla atan otomobil alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde birbirlerini sollamaya çalışan iki otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Takla atan otomobilde çıkan yangını söndüren çevredeki vatandaşlar araçta mahsur kalan karı kocayı da son anda kurtardı.
Kaza, Orhaneli-Bursa Karayolu’nun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan Orhaneli istikametine giden Ali T. idaresindeki 16 KM 434 plakalı araç, aynı istikamette seyreden Gökhan K. yönetimindeki 16 P 9964 aracı sollamak istedi. Gökhan K. ve Ali T. araçlarıyla aynı anda kendi önündeki aracı sollamak isterken, 2 araç da karşı yönden gelen 16 DV 042 plakalı otomobile çarptı. Gökhan K. yönetimindeki araç çarpmanın etkisi ile takla atarak alev almaya başladı. Kazanın meydana geldiği güzergahta bulunan bir benzinliğin çalışanları aracın yanmaya başladığını fark ederek yangına müdahale etti. Benzinlik çalışanlarının müdahalesi ile araç yanmaktan kurtarılarak içerisinde mahsur kalan Gökhan K. ve eşi çıkarıldı.
3 aracında hasar gördüğü kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, takla atan aracın sürücüsü Gökhan K. ve eşi yanmaktan son anda kurtuldu. Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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