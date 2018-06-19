Takla atan otomobil alt geçide yuvarlandı: 2 ölü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Köşk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, alt geçide yuvarlandı. Kazada, sürücü ile araçtaki arkadaşı yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 04.30 sıralarında, Aydın- Denizli E- 87 yolu üzerinde meydana geldi. Nazilli'den Efeler yönüne giden Mehmet Akif Sarı (33) yönetimindeki 09 FS 831 plakalı otomobil, Köşk ilçe merkezine giriş yaptıktan kısa süre sonra kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, Çarşı Mahallesi'ne bağlantının sağlandığı yoldan alt geçide yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Mehmet Akif Sarı ile otomobildeki arkadaşı Emre Çakır'ın (21) yaşamını yitirdiğini belirledi. Sarı ile Çakır'ın cenazeleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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