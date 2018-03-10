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Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sis sebebiyle kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak takla attı.1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Bursa’dan Ankara’ya seyir halinde olan Nazmi Acun idaresindeki 17 SH 351 plakalı özel otomobil, İnegöl Kınık mevkiinde kontrolden çıktı.

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sis sebebiyle kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak takla attı.1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Bursa’dan Ankara’ya seyir halinde olan Nazmi Acun idaresindeki 17 SH 351 plakalı özel otomobil, İnegöl Kınık mevkiinde kontrolden çıktı. Savrularak taklalar atan otomobil, bariyerleri aşıp ters döndü. Otomobilde bulunan 75 yaşındaki Fatma Dadan hayatını kaybederken, sürücü Nazmi Acun ile Ahmet Dadan, Semih Acun ve Gülser Acun yaralandı. 4 yaralı kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hhastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

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