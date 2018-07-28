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Takla atan otomobil, korkuluklar sayesinde bahçeye düşmekten kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, yokuş aşağı inerken  sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce takla attı, sonra da bir sitenin bahçesini çevreleyen korkuluk sayesinde metrelerce aşağıya düşmekten kurtuldu.

Takla atan otomobil, korkuluklar sayesinde bahçeye düşmekten kurtuldu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce takla attı, sonra da bir sitenin bahçesini çevreleyen korkuluk sayesinde metrelerce aşağıya düşmekten kurtuldu. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi, Eskihisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Aslankılıç yönetimindeki 06 GFT 52 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Trafik levhasını devirdikten sonra takla atarak 3-4 metre sürüklenen otomobil, daha sonra bir sitenin bahçesini çevreleyen korkuluklara çarparak metrelerce aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Ters dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Aslankılıç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, başka bir araçla tesadüfen olay yerinden geçen sürücü Yusuf Aslankılıç’ın yakınları, otomobili tanıyıp takla attığını fark edince sinir krizi geçirdiler. Yaralı Yusuf Aslankılıç’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Takla atan otomobil, korkuluklar sayesinde bahçeye düşmekten kurtulduTakla atan otomobil, korkuluklar sayesinde bahçeye düşmekten kurtulduTakla atan otomobil, korkuluklar sayesinde bahçeye düşmekten kurtulduTakla atan otomobil, korkuluklar sayesinde bahçeye düşmekten kurtuldu

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