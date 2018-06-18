Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 1 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Konya- Ankara yolunun 125'inci kilometresinde meydana geldi. Volkan Mazlum yönetimindeki 06 AT 5204 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Volkan Mazlum ile araçta bulunan aynı aileden Kaan, Yaşar ve Gürkan Mazlum yaralandı. Tülay Mazlum ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tülay Mazlum'un cenazesi ise otopsi için Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



