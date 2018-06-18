Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı (2)

ANNENİN ARDINDAN OĞLU DA ÖLDÜ
Konya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, takla atıp, şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Kaan Mazlum (18), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tülay Mazlum'un (61) ardından oğlu Kaan'ın da yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Kaan Mazlum'un, otomobil sürücüsü yaralı Volkan'ın ikizi olduğu öğrenildi. Sürücü Volkan ile babası Yaşar (57) ve ağabeyi Gürkan Mazlum'un (21) hastanedeki tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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