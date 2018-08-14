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Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde takla atıp yol kenarındaki tarlaya yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde takla atıp yol kenarındaki tarlaya yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Aksaray’dan Acıgöl ilçesine giden Hakan Baş yönetimindeki 48 TP 854 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada, sürücü Baş ile yanındaki 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralıTakla atan otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

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