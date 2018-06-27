HABER

Takla atan otomobil ters döndü: 2'si çocuk 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü.

Takla atan otomobil ters döndü: 2'si çocuk 6 yaralı

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Şarkikaraağaç- Isparta yolunun Göksöğüt mevkisinde meydana geldi. Nazım Mayalı (63) yönetimindeki 07 HP 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada, otomobildeki Ümmü Mayalı (61), Fatma Çolak (62), Hülya Çolak (37), Osman Çolak (36), Celal Yılmaz (7) ve Ayşe Çolak (6) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Takla atan otomobil ters döndü: 2'si çocuk 6 yaralıTakla atan otomobil ters döndü: 2'si çocuk 6 yaralıTakla atan otomobil ters döndü: 2'si çocuk 6 yaralı

PARTNERCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptımCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptım
Adana'da uyuşturucuya geçit yokAdana'da uyuşturucuya geçit yok
Kanalda yüzme öğrenmeye çalışan genç kız boğulduKanalda yüzme öğrenmeye çalışan genç kız boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.