HABER

Takla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 17:26 | Son Güncelleme

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak taklalar atan otomobilde bulunan Zeynep Yolcu (39) ve bebeği Zeynep Sare Yolcu (1) yaşamını yitirdi, aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı.

Takla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak taklalar atan otomobilde bulunan Zeynep Yolcu (39) ve bebeği Zeynep Sare Yolcu (1) yaşamını yitirdi, aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, TEM yolunun Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Musa Yolcu yönetimindeki 46 U 2626 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sol şeritte bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otomobil, daha sonra taklalar atarak yolun sağ şeridinde bulunan bariyerlere saplandı. Kazada, otomobilden savrulan Zeynep Yolcu olay yerinde, bebeği Zeynep Sare Yolcu ise hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Musa Yolcu ile otomobildeki çocukları Ahmet Hilmi Yolcu, Ayşegül Buse Yolcu ve Melike Nisa Yolcu ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu ve Gerede'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Takla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandıTakla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandıTakla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandıTakla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp teslim olduKadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp teslim oldu
Tarsus'ta baraj gölüne giren genç boğulduTarsus'ta baraj gölüne giren genç boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

İlginizi Çekebilir

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Diğer Haberler
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.