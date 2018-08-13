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Takla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak taklalar atan otomobilde bulunan Zeynep Yolcu (39) ve bebeği Zeynep Sare Yolcu (1) yaşamını yitirdi, aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı.

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak taklalar atan otomobilde bulunan Zeynep Yolcu (39) ve bebeği Zeynep Sare Yolcu (1) yaşamını yitirdi, aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında, TEM yolunun Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Musa Yolcu yönetimindeki 46 U 2626 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sol şeritte bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otomobil, daha sonra taklalar atarak yolun sağ şeridinde bulunan bariyerlere saplandı. Kazada, otomobilden savrulan Zeynep Yolcu olay yerinde, bebeği Zeynep Sare Yolcu ise hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Musa Yolcu ile otomobildeki çocukları Ahmet Hilmi Yolcu, Ayşegül Buse Yolcu ve Melike Nisa Yolcu ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu ve Gerede'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Takla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandıTakla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı
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