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Takla atan otomobildeki çift yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu sürücü İsmail Koç ile eşi Elif Koç yaralanırken, 40 günlük bebekleri İpek Koç yara almadı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu sürücü İsmail Koç ile eşi Elif Koç yaralanırken, 40 günlük bebekleri İpek Koç yara almadı. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Hortu mevkisi yakınlarında meydana geldi. İsmail Koç yönetimindeki 42 ZV 698 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole takla attı. Kazada sürücü Koç ve yanındaki eşi Elif Koç yaralandı. Hafif yaralı Koç, çiftinin 40 günlük bebekleri İpek Koç da kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı çift, bebekleriyle birlikte ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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