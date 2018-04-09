HABER

Takla atan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 08:13 | Son Güncelleme

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki arkadaşı olay yerinden kaçtı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı Çocuk Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyeti kaybolan 07 KBA 54 plakalı otomobil önce kaldırıma ardından kırmızı ışıkta bekleyen 06 FS 7236 plakalı otomobile çarptıktan sonra ters döndü.

Takla atan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki arkadaşı olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı Çocuk Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyeti kaybolan 07 KBA 54 plakalı otomobil önce kaldırıma ardından kırmızı ışıkta bekleyen 06 FS 7236 plakalı otomobile çarptıktan sonra ters döndü. Kazada 07 KBA 54 plakalı otomobilin sürücüsü ve arkadaşı olay yerinden kaçtı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Takla atan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı

Takla atan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı

Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı varAskeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
Takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölüTakım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü
İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arızaİstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar

Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil

ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil

İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz

İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz

İstanbul'daki yangında can pazarı!

İstanbul'daki yangında can pazarı!

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu

Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.