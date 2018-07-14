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Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 19:37 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü Barış Mengeş (22), hayatını kaybetti.

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü Barış Mengeş (22), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. Malatta istikametine giden Barış Mengeş yönetimindeki 46 AAG 891 plakalı otomobil, iddiaya göre Elbistan-Malatya Karayolu'nun Çiçek Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.
Kazada ağır yaralanan Barış Mengeş, ihbarla olay yerine gelene ambulansla götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Takla atan otomobilin sürücüsü öldüTakla atan otomobilin sürücüsü öldü

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