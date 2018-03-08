Takla atan pikap tarlaya devrildi: 4 yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkan pikabın tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan Reşadiye’ye gitmekte olan Koray A. idaresindeki 60 RE 170 pikap, D-100 Karayolu üzerinde akşam saatlerinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Darıderesi köyü yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden Celal A. (64), Şerafettin A. (72) ve Fadime A. (59) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.